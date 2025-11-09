Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Lazio: "Facile parlare di quello che vedi durante gli allenamenti, gli allenamenti sono pochi perchè si gioca ogni 3 giorni, quelli che giocano magari fanno un programma diverso da quelli che non giocano. Ho a che fare con un gruppo maturo, di giocatori che sanno cosa vogliono, sanno quando fanno errori, che capiscono i momenti e i loro pregi".

"Acerbi? Quando hai 22 giocatori bisogna mantenere degli equilibri, bisogna accontentare tutti perchè hai bisogno di tutti in una stagione lunga e impegnativa come la nostra, giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo tante partite. Poi c'è la gestione dell'individiuo e del gruppo, bisogna che tutti si sentano coinvolti. Ho avuto buone risposte e comprensione di quelli che magari si sono sentiti meno coinvolti o lasciati fuori. Questa è la forza del nosro gruppo, lasciar da parte l'egoismo e pensare che tutti noi abbiamo un certo valore e che possiamo dare un contributo alla causa. L'assetto tattico? Bisogna migliorare sempre, si lavora per quello. Le distanze sono importanti, non bisogna andare a caso, perchè poi ti scopri e puoi soffrire".