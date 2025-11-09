Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Lazio: "Facile parlare di quello che vedi durante gli allenamenti, gli allenamenti sono pochi perchè si gioca ogni 3 giorni, quelli che giocano magari fanno un programma diverso da quelli che non giocano. Ho a che fare con un gruppo maturo, di giocatori che sanno cosa vogliono, sanno quando fanno errori, che capiscono i momenti e i loro pregi".
Chivu: “Gruppo maturo. Acerbi? Cerco di coinvolgere tutti, ho avuto buone risposte”
"Acerbi? Quando hai 22 giocatori bisogna mantenere degli equilibri, bisogna accontentare tutti perchè hai bisogno di tutti in una stagione lunga e impegnativa come la nostra, giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo tante partite. Poi c'è la gestione dell'individiuo e del gruppo, bisogna che tutti si sentano coinvolti. Ho avuto buone risposte e comprensione di quelli che magari si sono sentiti meno coinvolti o lasciati fuori. Questa è la forza del nosro gruppo, lasciar da parte l'egoismo e pensare che tutti noi abbiamo un certo valore e che possiamo dare un contributo alla causa. L'assetto tattico? Bisogna migliorare sempre, si lavora per quello. Le distanze sono importanti, non bisogna andare a caso, perchè poi ti scopri e puoi soffrire".
