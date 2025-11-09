Cruz a InterTV: “Thuram fuori un mese, bravi Pio e Bonny. Lautaro? Un animale…”

L'Inter ha sul piatto una possibilità ghiotta, quella di superare la Lazio e scavalcare in un colpo solo Milan e Napoli ch hanno rispettivamente pareggiato a Parma e perso a Bologna. La via Emilia, amara nella passata stagione con i nerazzurri, questa volta benevola, con i ragazzi di Chivu che questa sera potrebbero volare in vetta alla classifica di Serie A. Ai microfoni di InterTv ha parlato Julio Cruz nel pre partita. Queste le sue parole: "Sarà una bella partita, la Lazio è cresciuta e l'Inter ha fatto quello che doveva fare per restare in alto. Sarà una gara molto combattuta, con una squadra che vorrà mettersi in mostra ma troverà un'Inter in salute. Mi aspetto una gara tattica e studiata, con l'Inter che deve migliorare qualcosina e la Lazio vorrà approfittare delle disattenzioni dei nerazzurri. La Lazio ha vinto l'ultima gara e hanno fatto un bel percorso però ti ripeto, noi siamo l'Inter e abbiamo una squadra in salute, è importante vincere per andare li davanti prima della sosta. Il mister avrà preparato la gara con molta intelligenza, oggi è importante fare una bella partita e un bel risultato per me è una gara da poter vincere. Vincere aiuta a vincere, non conta con quanti gol, conta la vittoria e siamo solo all'inizio, manca tantissimo e guardando la classifica è da tanto che non vedevo tutte queste squadre in lotta per il vertice. Calhanoglu? Ha tantissima qualità, aiuta la squadra, segna fa assist. Cristian sta lavorando tanto, si vede anche nell'affetto dei giocatori, quando c'è un gol, vanno sempre li. La dimostrazione di quello che sta facendo tutto il suo staff per la società, per questi giocatori. Thuram? Pensiamo che è stato fermo quasi un mese e ha bisogno di recuperare e la sua mancanza è stata mitigata dalle prestazioni di Pio e Bonny che sono entrati bene. Lautaro è un animale, vuole giocare sempre, ha senso di appartenza e se non fa gol lavora tanto per la squadra. Con chi mi intendevo? Cercavo di adattarmi a tutti quelli con cui giocavo, nella nostra epoca non c'erano uno-due fissi, ma cercavo sempre di adattarmi a loro e forse con Crespo era più difficile perchè eravamo simili"