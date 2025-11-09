"Sarri è un fuoriclasse in campo e fuori, giusto che non crei aspettative per non caricare eccessivamente la squadra. Ci stanno le sue parole di ieri, bene così. C'è stato un avvio di campionato difficile per via degli infortuni, ma c'è stata una grande forza da parte di tutti i calciatori, hanno dimostrato carattere, forza, hanno fatto gruppo e sono usciti da quel momento".