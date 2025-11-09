FC Inter 1908
Lazio, Fabiani: "Sarri fuoriclasse in campo e fuori, siamo usciti da un momento difficile"

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sarri è un fuoriclasse in campo e fuori, giusto che non crei aspettative per non caricare eccessivamente la squadra. Ci stanno le sue parole di ieri, bene così. C'è stato un avvio di campionato difficile per via degli infortuni, ma c'è stata una grande forza da parte di tutti i calciatori, hanno dimostrato carattere, forza, hanno fatto gruppo e sono usciti da quel momento".

"La squadra ha sbagliato solo una partita a Como, hanno avuto la forza di non mollare mai".

