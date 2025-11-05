FC Inter 1908
Chivu: “Thuram ancora non al 100%, perché gioca Pio. Da un po’ parlo con Lautaro per…”

Altra serata di Champions League, l’Inter ospita il Kairat a San Siro: ecco le parole di Cristian Chivu a Prime Video prima del match
“L’obiettivo è solo vincere o anche segnare il più possibile? Fosse così semplice, l’obiettivo è fare una gran prestazione, rispettare ciò che siamo noi e la competizione, fare di tutto per vincerla.

Pio Esposito con Lautaro davanti? Perché sono compatibili, perché ne ho avuti solo tre per un mese, è giusto fare qualche rotazione. Marcus ancora non è al 100%, forse oggi riusciamo a fargli fare qualche minuto, Bonny aveva giocato a Verona. Il capitano sempre in campo come sempre, c’è bisogno del suo spirito, di un leader, della sua presenza in campo.

Che sorrisi da Lautaro? Ne parliamo da un bel po’, non deve avere troppi pensieri, deve essere consapevole di quel che è per il gruppo, è campione del Mondo, scrive la storia per i gol segnati con l’Inter e non solo, i gol arriveranno”.

