Zielinski: “Chivu mi trasmette fiducia ed è importante. Kairat? Il nostro staff…”

Ecco le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di Prime Video poco prima del calcio d'inizio di Inter-Kairat Almaty

Matteo Pifferi Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 19:42)

Alle 21 l'Inter affronterà il Kairat Almaty a San Siro per la quarta giornata di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Piotr Zielinski ha parlato così del match del Meazza:

"La fiducia che mi sta trasmettendo Chivu è importante, più partite faccio e più fiducia ho così posso aiutare la squadra, il mister è bravo con tutti e spero di continuare così"

"Come si prepara la partita con il Kairat? Sicuramente sulla carta non conoscevamo tanto il Kairat, lo staff è stato bravo a mostrare le loro azioni, hanno giocatori interessanti, si godranno la Champions e verranno qui a fare il massimo. Hanno fatto 4 turni preliminari, mai sottovalutare, dovremo fare una partita seria e concentrata"

"Gol al Verona? Era ora, mi mancava da tanto tempo. Sono contento del gol e della vittoria, erano importanti i tre punti"