Zielinski a InterTV: "Kairat ha meritato di esser qui. Dopo il gol di Verona il mio pensiero…"

Zielinski a InterTV: “Kairat ha meritato di esser qui. Dopo il gol di Verona il mio pensiero…”

Zielinski a InterTV: “Kairat ha meritato di esser qui. Dopo il gol di Verona il mio pensiero…” - immagine 1
Nerazzurri a caccia del quarto successo di fila per tenersi ai vertici della classifica del maxi girone
Giovanni Montopoli Direttore 

Quarto turno di Champions League questa sera allo stadio Meazza dove i nerazzurri riceveranno il Kairat. La squadra di Chivu vuole metter dentro altri 3 punti importanti per tenere il passo del gruppo di testa e magari incrementare il bottino reti contro la formazione kazaka attualmente terzultima in classifica con un solo punto all'attivo. Queste le parole di Zielinski nel pre partita di rilasciatw ai microfoni di InterTV: "Avversario che ha meritato questa Champions e vuole godersela al massimo, dobbiamo essere attenti e fare la nostra partita. Felice per il mio gol di Verona ma subito dopo il mio pensiero era per questa gara. Cosa posso dare? Qualità giocare come so e penso che si possa fare bene"

