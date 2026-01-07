Chivu: “L’Inter ha identità chiara. Col Parma sarà gara di duelli da vincere”

Le parole dell'allenatore nerazzurro prima della sfida contro la formazione gialloblù

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 20:09)

«L'Inter ha un'identità chiara, prova a fare certe cose con ambizione e fiducia e non cambierà neanche questa sera il nostro atteggiamento nel portare avanti questa stagione». Così Cristian Chivu prima della partita con il Parma ai microfoni di Skysport.

Questo è quanto ha aggiunto l'allenatore dell'Inter:

-Cosa dovranno fare gli interni per arginare il Parma: è una squadra che può mettervi in difficoltà?

L'atteggiamento è quello: è una gara fatta di duelli quando si pressa e quando si tiene alta la squadra. Devi vincere i duelli e farlo con intensità.

-Torni in una piazza che ti ha dato tantissimo, c'è emozione?

Sono contento che con il nostro lavoro in quei tre mesi, belli e intensi, un club come il Parma è riuscito a rimanere in Serie A e se lo merita. Vivere qua il calcio e questa città è bellissimo.

(Fonte: SS24)