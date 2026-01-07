FC Inter 1908
Chivu: “L’Inter ha identità chiara. Col Parma sarà gara di duelli da vincere”

Le parole dell'allenatore nerazzurro prima della sfida contro la formazione gialloblù
Eva A. Provenzano
«L'Inter ha un'identità chiara, prova a fare certe cose con ambizione e fiducia e non cambierà neanche questa sera il nostro atteggiamento nel portare avanti questa stagione». Così Cristian Chivu prima della partita con il Parma ai microfoni di Skysport.

Questo è quanto ha aggiunto l'allenatore dell'Inter:

-Cosa dovranno fare gli interni per arginare il Parma: è una squadra che può mettervi in difficoltà?

L'atteggiamento è quello: è una gara fatta di duelli quando si pressa e quando si tiene alta la squadra. Devi vincere i duelli e farlo con intensità.

-Torni in una piazza che ti ha dato tantissimo, c'è emozione?

Sono contento che con il nostro lavoro in quei tre mesi, belli e intensi, un club come il Parma è riuscito a rimanere in Serie A e se lo merita. Vivere qua il calcio e questa città è bellissimo.

(Fonte: SS24)

