«L'Inter ha un'identità chiara, prova a fare certe cose con ambizione e fiducia e non cambierà neanche questa sera il nostro atteggiamento nel portare avanti questa stagione». Così Cristian Chivu prima della partita con il Parma ai microfoni di Skysport.
Chivu: “L’Inter ha identità chiara. Col Parma sarà gara di duelli da vincere”
Le parole dell'allenatore nerazzurro prima della sfida contro la formazione gialloblù
Questo è quanto ha aggiunto l'allenatore dell'Inter:
-Cosa dovranno fare gli interni per arginare il Parma: è una squadra che può mettervi in difficoltà?
L'atteggiamento è quello: è una gara fatta di duelli quando si pressa e quando si tiene alta la squadra. Devi vincere i duelli e farlo con intensità.
-Torni in una piazza che ti ha dato tantissimo, c'è emozione?
Sono contento che con il nostro lavoro in quei tre mesi, belli e intensi, un club come il Parma è riuscito a rimanere in Serie A e se lo merita. Vivere qua il calcio e questa città è bellissimo.
