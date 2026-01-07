FC Inter 1908
Mkhitaryan: “Parma-Inter? Cos’è successo l’anno scorso, non dobbiamo fare lo stesso errore”

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato così prima della sfida contro il Parma
Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato così prima della sfida contro il Parma:

"Parma? L’anno scorso nel secondo tempo abbiamo mollato e siamo stati puniti, abbiamo concesso due gol. Stasera bisogna giocare tutti i 90 minuti e anche di più, sarà diverso, dobbiamo essere concentrati per portare a casa i 3 punti".

