Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato così prima della sfida contro il Parma:
Mkhitaryan: “Parma-Inter? Cos’è successo l’anno scorso, non dobbiamo fare lo stesso errore”
"Parma? L’anno scorso nel secondo tempo abbiamo mollato e siamo stati puniti, abbiamo concesso due gol. Stasera bisogna giocare tutti i 90 minuti e anche di più, sarà diverso, dobbiamo essere concentrati per portare a casa i 3 punti".
