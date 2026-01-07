FC Inter 1908
Parma, Ondrejka: “Inter forte, ma vogliamo fare quello che sappiamo”

Le dichiarazioni prima del fischio d'inizio della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A
Alessandro De Felice
Jacob Ondrekja è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A e in programma alle 20:45 al Tardini.

"Sì, arrivamo da due grandi risultati. Oggi giochiamo contro un avversario molto forte, ma secondo me dobbiamo andare in campo e provare a fare quello che sappiamo fare".

