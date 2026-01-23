Chivu a InterTV: “Potevamo chiuderla prima nella ripresa. Questo è un gruppo maturo”

L'opportunità era di quelle ghiotte per l'Inter di mister Chivu e i nerazzurri la colgono in pieno allungando provvisoriamente in campionato su Milan e Napoli. I rossoneri saranno impegnati a Roma contro la squadra di Gasperini mentre Conte ritrova la Juventus a Torino. Queste le parole di mister Chivu rilasciate nel post partita ai microfono di InterTV: "per l'atteggiamento e l'attenzione abbiamo fatto la cosa giusta poi sono subentrati episodi che ci hanno mandato sotto di due gol ma per mantere la lucidità per fare quello che dovevamo fare non era semplice contro una squadra fisica che in vantaggio ti può mettere in difficoltà. Nella ripresa forse potevamo chiuderla prima, per la prima volta ribaltiamo un doppio svantaggio e va sottolineato, il nostro sforzo e la nostra crescita ha pagato. Maturità e mentalità? Una squadra matura che sa che ci sono momenti che bisogna superare ma anche sullo 0 a 0 abbiamo mantenuto il nostro piano gara la nostra velocità di manovra, a volte ci riesci a volte no. Questo è un gruppo maturo che ha capito quali erano le difficoltà. Poi se ci sono degli errori la colpa è mia perchè le richieste sono alte, non bisogna puntare il dito sugli errori individuali perchè sono io il primo responsabile di questo gruppo e i nostri ragazzi lavorano sempre bene con tutto quello che hanno per portare avanti i nostri obiettivi"