Chivu: “Errore Sommer? Colpa mia, vi spiego! Se guardo Juve-Napoli e Roma-Milan? Rispondo così”

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Pisa
Marco Astori
L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Pisa: "Il cambio di Luis Henrique? Una partita dura 100 minuti, si può ribaltare: bisogna fare certe cose anche se l'approccio non è stato male. Ci siamo fatti gol da soli ma è colpa mia perché certe richieste al portiere le faccio io: a volte metto in difficoltà Yann. Poi ci hanno fatto gol su palla inattiva. Poi abbiamo tirato fuori l'orgoglio e continuato a marciare su qualità e intensità e l'abbiamo ribaltata.

Conta l'atteggiamento e la preparazione mentale: poi puoi subire anche qualcosa, l'importante è come reagisci. E direi che abbiamo fatto molto bene, potevamo subirla: invece la squadra ha continuato a fare le sue cose. Il rammarico è non aver fatto prima il 4-2 ma solo alla fine: ma tanto di cappello ai ragazzi, mettono tutto quello che hanno per fare una stagione competitiva e per far vedere che si lavora per raggiungere gli obiettivi.

Merito loro per come lavorano e per come si mettono a disposizione: ogni errore che fanno è sempre responsabilità mia, è l'allenatore responsabile se le cose non vanno bene. Loro invece sono i protagonisti quando le cose vanno a loro favore: cercano di accontentarmi e questo gli fa onore. Esposito ha tanta voglia di dimostrare, di mettersi in gioco: ci mette la faccia come tutti i nostri 25 giocatori. E se le cose non vanno bene la colpa sarà sempre mia perché a volte esagero: ma mi fa piacere che credano nel nostro lavoro e che cercano di portare a buon fine quello che questa stagione sia. Io mi sono riempito di antidolorifici alla schiena, domani i miei figli mi vogliono fresco, anche mia moglie pretende: devo essere pronto a fare il bravo marito e buon padre.

Juve-Napoli e Roma-Milan? Ancora questa domanda... Io ho una passione per il calcio che va oltre le competenze: a volte sono stanco perché vedo tante partite, però sono consapevole che bisogna guardarle per imparare. Se mi capiterà di riuscire a guardarle lo farò ma la priorità ce l'ha la mia famiglia perché dedico troppo tempo a questi ragazzi e spesso trascuro il mio dovere di marito e padre. E siccome se lo meritano, a volte bisogna staccare e non pensare troppo al calcio: la famiglia è sempre al primo posto".

