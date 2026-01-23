Esposito: “Per chi veste la maglia dell’Inter stare sul pezzo è il minimo. Reazione? Tanta roba”

Le parole del calciatore nerazzurro che ha segnato la rete del tre a due nella partita contro il Pisa

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 23:45)

Il suo gol ha ribaltato il risultato in una serata che si era fatta difficilina. Il tre a due è arrivato da un colpo di testa di Pio Esposito che ha mostrato ancora i muscoli ai tifosi dell'Inter. Alla fine della partita, ai microfoni di Skysport, ha detto la sua su come è andata la gara contro il Pisa.

-Grande razionalità nei momenti in campo e non solo: è una qualità essere focalizzato e non lasciarti travolgere dall'emozione..

Penso che per un ragazzo che giocava in Serie B e ha fatto tutto il settore giovanile nell'Inter, quando vesti questa maglia con la prima squadra credo sia il minimo stare sul pezzo e dare sempre il massimo.

-Non è stato semplice andare in svantaggio e recuperare...

Non era semplice, ma in una stagione così lunga non sempre vai in vantaggio e riesci ad avere un approccio positivo. Ma se riesci a ribaltare le partite e ad avere nelle difficoltà una reazione così è tanta roba.

-Sei altruista Pio?

Di carattere credo di essere una persona abbastanza generosa.

(Fonte: SS24)