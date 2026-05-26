L'allenatore dell’Inter ha parlato al portale B/R Football della stagione dei nerazzurri, conclusa con il ‘Double’, e del capitano

Alessandro De Felice Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 18:58)

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Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato al portale B/R Football della stagione dei nerazzurri, conclusa con il ‘Double’, e del capitano Lautaro Maritinez.

Hai una lunga storia con l'Inter, prima come giocatore, poi come allenatore delle giovanili e ora tornando al club. Che sensazione speciale si prova, non solo a vincere il campionato, ma a vincerlo con una squadra che significa così tanto per te?

“Come giocatore e ora come allenatore, sento una grande responsabilità. Sapere cosa rappresenta questo club nella sua storia, sapere cosa significa per i tifosi, è una bella sensazione, sia da giocatore che da allenatore”.

È stata una lotta per il titolo davvero serrata, ma alla fine l'Inter ha perseverato ed è arrivata al traguardo. Cos'è che vi ha spinto, come gruppo, a tagliare il traguardo?

“Le aspettative erano alte. Non dimentichiamo che non abbiamo neanche avuto il tempo di fare una preparazione adeguata, visto che c'era il Mondiale per Club. Abbiamo avuto solo tre settimane di vacanza. E sì, si vedeva. Molte delle persone che hanno fatto la loro parte. E con le ambizioni che avevano, la responsabilità che si sono assunte durante la stagione e il duro lavoro che ci hanno messo, tutto è diventato più facile, più facile in termini di cercare di essere competitivi, di cercare di battere la migliore versione di ciò che avevano in quel momento. E sì, passo dopo passo, abbiamo costruito qualcosa che ci ha permesso di festeggiare a fine stagione”.

Lautaro non è solo il capitano di questa squadra ma anche uno dei più grandi attaccanti della storia del club…

“Nella storia di questo club, ci sono sempre stati grandi attaccanti. Hanno fatto il massimo per il club. Hanno scritto la storia di questo club. Lautaro è qualcosa di speciale perché gioca ancora per noi. E riesce ancora a incrementare i numeri. Se guardo i migliori marcatori nella storia dell'Inter, lui è al terzo posto. Ed è ancora qui. E fa ancora parte di questa squadra, parte di questo club. E penso che scriverà altre pagine nella storia di questo club”.