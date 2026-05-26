"Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono, il lavoro svolto insieme è molto più profondo di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro".
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Figc, Gravina: “Non serve nuova reputazione: i frutti del lavoro si vedranno presto”
Lo ha detto il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, a conclusione della riunione del consiglio federale, svoltosi a Roma, durante il quale ha ringraziato i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni, augurando all'organismo di proseguire con azioni decise e concrete per il bene del calcio italiano.
In apertura, Gravina ha informato il Consiglio circa la risposta alla richiesta di parere inoltrata alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il Coni con la quale si evidenzia una sostanziale impossibilità a commissariare l'Associazione italiana arbitri (Aia).
Il regime di ordinaria amministrazione non contempla il commissariamento in presenza degli organi gestori, è stato spiegato, benché la volontà politica sia stata manifestata in maniera chiara nella scorsa riunione del Consiglio.
Su proposta della Lega Calcio Serie A, è stata infine approvata una modifica per cui lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa).
(Fonte: ANSA)
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