Alessandro Cosattini Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 17:08)

Cristian Chivu ha parlato anche a Inter TV verso la prossima sfida di Champions League contro lo Slavia Praga: ecco le sue dichiarazioni.

"Tre vittorie consecutive, ora la continuità? La fiducia è importante, poi quando si vince è tutto più semplice, ma bisogna pensare sempre al futuro e alla partita successiva perché è sempre la più importante. Ovvio che senza quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni oggi non saremmo gli stessi, il lavoro influisce anche sul punto di vista mentale e su ciò che vorresti fare. Abbiamo una striscia di risultati positivi, bisogna dare continuità, sfruttare il momento e la voglia di essere dominanti e determinanti. Dobbiamo mantenere queste cose consapevoli del fatto che possiamo migliorare”.

Lo Slavia Praga arriva in fiducia alla gara di domani. Che partita si aspetta e che partita dovrà fare l'Inter?

"La Champions è sempre diversa, affronti squadre importanti, che hanno vinto nei loro campionati, che hanno fiducia e vogliono fare risultato perché non hanno nulla da perdere e onorare al meglio la competizione. Poi sappiamo tutti che qualunque squadra a San Siro dà sempre qualcosina in più. Lo Slavia è una squadra tosta dal punto di vista fisico, attacca con tanti uomini se glielo si concede e che possono metterti in difficoltà”.

La gestione della rosa è la sfida più grande?

"Io alleno 22 giocatori di movimento tutti i giorni e il quotidiano mi dà le risposte. Mi sembra che in tutte le partite giocate, anche quando non si giocava ogni tre giorni, dei cambi ci sono stati. Perché bisogna coinvolgere tutti, si devono sentire tutti importanti perché è un gruppo che lavora bene e mi mette in difficoltà. Io devo fare le scelte, non è mai facile, però bisogna capire che a livello individuale si crea un gruppo ed è un gruppo che crea la squadra e l'allenatore deve mantenere il giusto equilibrio che non vada a rovinare ciò che di buono si costruisce tutti i giorni".