L'analisi dell'allenatore nerazzurro dopo la prima sconfitta in campionato subita in casa contro l'Udinese

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 23:35)

Dalla vittoria larghissima contro il Torino alla sconfitta per due a uno contro l'Udinese. L'Inter si ferma a San Siro nella seconda giornata di campionato. Cristian Chivu analizza la sfida del Meazza ai microfoni di DAZN e racconta il suo punto di vista: «Gestione emotiva post episodio da limare? La partita si era messa bene ma non eravamo fluidi e non trovavamo la giocata giusta, facevamo fatica a trovare superiorità. Alla prima situazione difficile rigore contro e abbiamo perso lucidità e motivazione. Si capiva che siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo più voglia, più giocate, ma abbiamo perso lucidità e le situazioni in area non siamo riuscite a concretizzarle e a creare di più».

-Cosa ha chiesto all'intervallo?

Che serviva lucidità, trovare le giocate, corse diverse, verticalità, aprirli di più, girare di più la palla e creare superiorità con i terzi. Fino a che abbiamo avuto lucidità siamo riusciti, poi è diventata una gara al 'vediamo cosa succede' con quattro punte e abbiamo provato ad aprirli anche con Pio per sfruttare struttura e cross. Ma Solet e Kristensen hanno fatto nella loro area un grande lavoro.

-Hai anche chiesto di cercare palloni più sporchi e alternative. Può essere una chiave della stagione e l'Inter può anche non dover giocarle tutte benissimo?

Bisogna imparare a gestire i momenti. Quando si fa il bello si fa, ma se si deve fare il lavoro sporco si deve imparare. qanche un pallone dietro la linea fa male, più di una combninazione. Non siamo più scarsi dopo la prima giornata e siamo sempre un cantiere aperto. Bisogna trovare la motivazione giusta e lavorare sodo, il campionato è lungo.

-Cosa si aspetta dal primo derby f'otai?

Non ci voglio ancora pensare, mancano due settimane. Spero che questqa pausa, dopo questo risultato, questa partita, dia un po' di serenità ai ragazzi e quando stacchi un po' e torni dalla Nazionale torni con più carica. Poi avremo la Juve, una gara molto importante.

(Fonte: DAZN)