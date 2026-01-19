Il calciatore dell'Inter ha parlato della squadra rivale, prima nella classifica generale del torneo con sei partite vinte su sei giocate

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 16:29)

Poteva volare a +9 ma non ha approfittato del passo falso del City. L'Arsenal viaggia però a +7 dalla squadra di Guardiola e dall'Aston Villa che inseguono in Premier League. La squadra di Arteta è prima nella classifica generale della Champions e domani sera affronterà l'Inter a San Siro. Previsto questa sera l'arrivo a Milano, la camminata tradizionale al Meazza e la conferenza stampa dell'allenatore del club inglese e di Gabriel Jesus che sarà con lui è attesa per le 19.

In allenamento non c'erano Hincapié e Calafiori, che continua a lottare con problemi muscolari. Sei partite sei vittorie, cinque clean-sheet, un solo gol subito nel 3-1 contro il Bayern Monaco che per Manuel Akanjiè la squadra più forte in questo momento. Lo svizzero ha ribadito il concetto ai microfoni di Skysport nell'intervista concessa al canale satellitare alla vigilia della sfida dell'Intercontro gli inglesi.

«Dell'Arsenal penso che prima di tutto sono davvero forti sui calci piazzati quindi dobbiamo stare attenti lì e dobbiamo difendere intanto almeno bene innanzitutto. Non dobbiamo concedere calci piazzati a loro. Ma ovviamente non dobbiamo concedere anche nel gioco in azione. Hanno molti giocatori di grande qualità individuale capaci di fare ottime giocate personali e anche con i cross dalle fasce. Quindi sì nel complesso sono una squadra davvero forte, una delle migliori in Europa in questo momento. Servirà una grandissima prestazione se vogliamo portare a casa dei punti. Secondo me il Bayern Monaco è la migliore squadra d'Europa», ha detto il giocatore svizzero.

«Ovviamente gli ultimi risultati ci danno fiducia, possiamo farci affidamento ma quella con l'Arsenal è un'altra partita. Dovremo essere molto concentrati, sappiamo anche che abbiamo perso le ultime gare in Champions. Quindi domani abbiamo bisogno assolutamente di questi punti e faremo di tutto per cercare di ottenerli», ha concluso.

(fonte: SS24)