Per Cristian Chivu 'l'Inter rappresenta tantissimo'. Tanti anni passati nel club nerazzurro, prima come giocatore e poi come allenatore, sono stati una palestra importantissima per il tecnico. "Ho trascorso così tanti anni in questo club. Ho iniziato la mia carriera da tecnico nel settore giovanile, dove sono rimasto per sei anni. Dal 2007 ho passato 18 anni all’Inter, con qualche pausa, ad esempio subito dopo aver concluso la mia carriera da calciatore", racconta il tecnico in una lunga intervista ai microfoni della Uefa.

"Questo club mi è rimasto nel cuore per le grandi cose che abbiamo fatto e per i trofei vinti in passato, ma anche come stile di vita. Quando vivi e lavori in una città come questa e in un club come questo, ti entra dentro, diventa una parte di te ed è molto difficile lasciarlo andare. Ora ho questa nuova, grande responsabilità come allenatore della prima squadra e sono felice. Sono felice di essere ancora parte di questo club dopo 18 anni. Mi riempie d’orgoglio, perché non è mai nulla di scontato".