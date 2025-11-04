Il difensore della formazione kazaka non vede l'ora di affrontare i nerazzurri: "Sarà un giorno speciale per me"

Fabio Alampi Redattore 4 novembre - 15:30

Yegor Sorokin, difensore russo del Kairat Almaty, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter: "La nostra forza sta nell'unità, nella disciplina e nella capacità di ripartire rapidamente. Grazie a queste qualità siamo arrivati fino alla fase a gironi".

Affronterete una delle squadre più forti d'Europa, finalista nell'ultima edizione della Champions. Quale piano tattico avete preparato per impensierire i nerazzurri?

"L'Inter è storia, è la bandiera dell'Italia. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma sarà importante saper attendere la nostra occasione e sfruttarla, difendere bene la porta dagli attaccanti avversari, lottare per ogni spazio e restare sempre concentrati".

C'è qualche giocatore dell'Inter che ammira o teme in modo particolare?

"Ogni giocatore dell'Inter merita attenzione. È una squadra solida e disciplinata, piena di elementi fondamentali anche per le rispettive nazionali. Ma niente è impossibile. Da difensore, sottolineerei Bastoni, Acerbi e Akanji, mentre in avanti Çalhanoğlu, Barella, Thuram e Lautaro sono calciatori che creano costantemente problemi".

Secondo lei, quale potrebbe essere il fattore chiave per il Kairat in questa partita?

"Per ottenere un buon risultato saranno fondamentali tre cose: saper soffrire, lavorare con disciplina e credere nel nostro successo".

Lei è un grande appassionato di Serie A. Che opinione ha del campionato italiano e quale squadra segue di più?

"La Serie A è un campionato di altissimo livello, con almeno cinque squadre che ogni anno possono lottare per il titolo. La seguo ogni volta che posso, guardo soprattutto l'Inter. Giocare a San Siro in Champions League contro la mia squadra del cuore sarà un giorno davvero speciale per me. Un sogno che diventa realtà".