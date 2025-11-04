FC Inter 1908
Kairat, Sorokin: “Inter mia squadra del cuore. Giocare a San Siro un sogno, daremo il massimo”

Il difensore della formazione kazaka non vede l'ora di affrontare i nerazzurri: "Sarà un giorno speciale per me"
Fabio Alampi Redattore 

Yegor Sorokin, difensore russo del Kairat Almaty, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter: "La nostra forza sta nell'unità, nella disciplina e nella capacità di ripartire rapidamente. Grazie a queste qualità siamo arrivati fino alla fase a gironi".

Affronterete una delle squadre più forti d'Europa, finalista nell'ultima edizione della Champions. Quale piano tattico avete preparato per impensierire i nerazzurri?

"L'Inter è storia, è la bandiera dell'Italia. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma sarà importante saper attendere la nostra occasione e sfruttarla, difendere bene la porta dagli attaccanti avversari, lottare per ogni spazio e restare sempre concentrati".

C'è qualche giocatore dell'Inter che ammira o teme in modo particolare?

"Ogni giocatore dell'Inter merita attenzione. È una squadra solida e disciplinata, piena di elementi fondamentali anche per le rispettive nazionali. Ma niente è impossibile. Da difensore, sottolineerei Bastoni, Acerbi e Akanji, mentre in avanti Çalhanoğlu, Barella, Thuram e Lautaro sono calciatori che creano costantemente problemi".

Secondo lei, quale potrebbe essere il fattore chiave per il Kairat in questa partita?

"Per ottenere un buon risultato saranno fondamentali tre cose: saper soffrire, lavorare con disciplina e credere nel nostro successo".

Lei è un grande appassionato di Serie A. Che opinione ha del campionato italiano e quale squadra segue di più?

"La Serie A è un campionato di altissimo livello, con almeno cinque squadre che ogni anno possono lottare per il titolo. La seguo ogni volta che posso, guardo soprattutto l'Inter. Giocare a San Siro in Champions League contro la mia squadra del cuore sarà un giorno davvero speciale per me. Un sogno che diventa realtà".

