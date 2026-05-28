Le parole del mister, rilasciata giorni fa a Bleacher Report Football, sulla doppia vittoria con la squadra nerazzurra e sull'attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 12:29)

In un'intervista pubblicata nelle scorse ore da Bleacher Report Footballe rilasciata nei giorni di lavoro sui campi della Pinetina dopo la vittoria della Coppa Scudetto e della Coppa Italia, Cristian Chivu ha fatto una riflessione sulla stagione con l'Inter.

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-È una sensazione speciale non solo vincere ma vincere con un club che significa tanto per te con il quale hai vinto prima anche da giocatore...

Sia da coach che da giocatore è una grande responsabilità sapere cosa significa questo club nella sua storia, sapere cosa significa per i tifosi. È bello vivere questa sensazione da entrambi le parti, sia da giocatore che da allenatore.

-Cosa vi ha spinto come gruppo a superare ogni ostacolo?

Non dimenticate che non abbiamo avuto tanto tempo per fare una preparazione adeguata dopo il Mondiale per Club. Abbiamo avuto solo tre settimane di vacanze ma si è visto che tutti hanno cercato di fare la loro parte, con le loro ambizioni, con la responsabilità di superare tutto e il duro lavoro. E tutto è diventato più facile nel cercare di essere competitivi cercando di dare la migliore versione di noi stessi e passo dopo passo abbiamo costruito qualcosa che alla fine ci ha permesso di festeggiare.

-Parliamo di Lautaro: tra gli attaccanti più interessanti e anche importante come capitano per la squadra...

Nella storia nerazzurra ci sono grandi attaccanti che hanno sempre fatto bene. Lautaro è qualcosa di speciale perché gioca per noi e può ancora migliorare i numeri ad esempio riguardo i migliori attaccanti della storia nerazzurra, è terzo, ed è pazzesco. Lui è ancora qua, fa parte di questa squadra e penso che scriverà altre pagine della storia dell'Inter.