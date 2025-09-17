Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Ajax-Inter, Cristian Chivu ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Chivu: “Ecco come sta Lautaro. Pio merita di giocare. Finora in campionato abbiamo…”
news
Chivu: “Ecco come sta Lautaro. Pio merita di giocare. Finora in campionato abbiamo…”
Ecco le parole di Chivu ai microfoni di Prime Video pochi istanti prima del calcio d'inizio di Ajax-Inter
"Lautaro non è al meglio, ieri non si è allenato. Si è ripreso ma ho preferito lasciarlo in panchina, se c'è bisogno giocherà. Oggi giocheranno Pio e Thuram, Pio si allena bene e si merita di giocare. Tutti sono di buon livello e lui merita di giocare"
"Non penso a Chivu, penso al mio gruppo, alla squadra che merita di più di quello che ha ottenuto in queste tre giornate di campionato ma oggi si tratta della Champions. Bisogna essere pronti, sappiamo le ambizioni delle avversarie e il loro livello"
"La Champions per noi è oggi, la prossima partita è la più importante. Abbiamo avuto buone prestazioni e dobbiamo trasformarle in vittorie, abbiamo la possibilità di rifarci e guadagnare quello che ci meritiamo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA