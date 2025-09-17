A pochi minuti dal fischio d'inizio di Ajax-Inter, Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Arriviamo con tanta voglia di fare una grande partita e iniziare bene questa Champions dopo questo inizio di campionato. Importante è cambiare le cose e si può farlo vincendo. Abbiamo solo fatto 3 partite, troppo poco quello che abbiamo fatto. Sono i dettagli che hanno fatto la differenza, in alcuni momento dobbiamo migliorare e fare di tutto per portare a casa il risultato. Per te è un derby? È sempre stata una partita molto sentita, è veramente bello giocare in casa in Olanda. L'ho affrontata gtante volte, non vedo l'ora di scendere in campo".