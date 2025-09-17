fcinter1908 news interviste De Vrij a InterTV: “Non siamo partiti bene in campionato ma c’è tantissima qualità. L’Ajax…”

Le parole dei protagonisti nel pre partita di Ajax-Inter
Raggiunto nel pre partita dai microfoni di InterTv il difensore olandese, Stefan De Vrij. Queste le sue parole: "Bello tornare in Olanda dove sono cresciuto, una gara che conosco bene, bello affrontarla con l'Inter. Sono una squadra tecnica, giocano molto bene a calcio, sono dinamici, bisogna comunicare in tutte le fase. Gara di Champions, gara importante. Cosa dico ai compagni? Giochiamo insieme da tanto ci conosciamo bene, non siamo partiti al meglio in campionato ma c'è tantissima qualità, dobbiamo lavorare per portare a casa il risultato"

