De Vrij a InterTV: “Non siamo partiti bene in campionato ma c’è tantissima qualità. L’Ajax…”

Raggiunto nel pre partita dai microfoni di InterTv il difensore olandese, Stefan De Vrij. Queste le sue parole: "Bello tornare in Olanda dove sono cresciuto, una gara che conosco bene, bello affrontarla con l'Inter. Sono una squadra tecnica, giocano molto bene a calcio, sono dinamici, bisogna comunicare in tutte le fase. Gara di Champions, gara importante. Cosa dico ai compagni? Giochiamo insieme da tanto ci conosciamo bene, non siamo partiti al meglio in campionato ma c'è tantissima qualità, dobbiamo lavorare per portare a casa il risultato"