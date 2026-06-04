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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Rinnovo Chivu, niente opzioni. Poi Palestra e Solet. Tante richieste per un esubero
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Sky – Rinnovo Chivu, niente opzioni. Poi Palestra e Solet. Tante richieste per un esubero
Sono ore calde per il mercato dell'Inter, che oggi con un lungo incontro in sede ha continuato la sua programmazione
Sono ore calde per il mercato dell'Inter, che oggi con un lungo incontro in sede ha continuato la sua programmazione. Come riferisce Gianluca Di Marzio, "Chivu oggi ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028: non ci saranno opzioni per il 2029, è un rinnovo di un anno in più.
L'ufficialità arriverà dopo qualche giorno di vacanza. Poi proseguirà il mercato cercando l'accordo per Palestra e il difensore, che a questo punto è più Solet degli altri. E poi vedremo quale discorso in uscita sarà completato tipo Frattesi, che ha tante richieste ma ancora nessuna veramente avanzata".
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