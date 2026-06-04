Sono ore calde per il mercato dell'Inter, che oggi con un lungo incontro in sede ha continuato la sua programmazione

Sono ore calde per il mercato dell'Inter, che oggi con un lungo incontro in sede ha continuato la sua programmazione. Come riferisce Gianluca Di Marzio, "Chivu oggi ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028: non ci saranno opzioni per il 2029, è un rinnovo di un anno in più.