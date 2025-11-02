"Reazione e continuità non sono mai scontate nel calcio. Bisogna mantenere quello che di buono abbiamo fatto e aggiungere qualcosa. Bonny e Sucic? Sono bravi come Henrique, Diouf, Pio, anche se Diouf ha avuto poche chance però arriverà il suo tempo. Ho a disposizione un gruppo di giocatori fantastici che credono nel nostro gruppo e nel nostro sogno".