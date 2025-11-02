A pochi minuti dal fgischio d'inizio di Verona-Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn:
news
Chivu: “Verona mi ha salvato. Arriverà il momento di Diouf. Con Martinez…”
"Reazione e continuità non sono mai scontate nel calcio. Bisogna mantenere quello che di buono abbiamo fatto e aggiungere qualcosa. Bonny e Sucic? Sono bravi come Henrique, Diouf, Pio, anche se Diouf ha avuto poche chance però arriverà il suo tempo. Ho a disposizione un gruppo di giocatori fantastici che credono nel nostro gruppo e nel nostro sogno".
"Il Bentegodi? Sono passati tanti anni. Per me è stata una rinascita perché ho visto un altro modo di fare cose. Ho perso molto quel giorno ma ho guadagnato tanto. Martinez? Pensiamo ad aiutarlo, come società pensiamo anche alla famiglia della persona scomparsa. Ma dobbiamo pensare anche a lui e alle difficoltà che avrà nella vita. Cerchiamo di stargli vicino, la vicinanza del gruppo sarà importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA