Verona, Zanetti: “Inter fra le top in Europa, ma ci crediamo e vogliamo provarci”

Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Consapevolezza di affrontare una delle migliori squadre del mondo, ma al tempo stesso la voglia di provare a ottenere un ottimo risultato.

Il Verona di Paolo Zanetti gioca contro l'Inter nel match delle 12.30 al Bentegodi. Queste le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù ai microfoni di DAZN:

"Servono tante componenti. Sappiamo di affrontare una delle prime cinque squadre in Europa. Ma dobbiamo pensare alla nostra prestazione, a mettere in campo tutto quello che abbiamo. Lo abbiamo già fatto e dobbiamo ripeterci oggi. Stiamo cercando mediante un'idea di avere un'identità ben chiara, anche se la classifica non ci piace".

"Ma la squadra ha dimostrato potenzialità e che ci crede nel cammino. Dobbiamo essere più cinici e cattivi. Gagliardini? Ha portato esperienza e carisma, conoscenza del campionato italiano in un gruppo totalmente straniero".

(Fonte: DAZN)

