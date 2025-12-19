Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, il tecnico ha parlato ai microfoni di SBA Sport

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SBA Sport. Oltre alla gara contro i rossoblù, il tecnico ha commentato anche la crescita del calcio in Arabia Saudita.

"È un traguardo straordinario, un trofeo di grande valore. Siamo qui: quattro squadre. In passato partecipavano solo due squadre, la vincitrice del campionato e quella della coppa; ora invece a noi e al Milan è stata data questa opportunità di farne parte e vogliamo onorare questa competizione".

"Abbiamo una partita molto importante: la semifinale contro una squadra davvero forte, che sta crescendo in modo evidente. L’Arabia Saudita è diventata un luogo speciale negli ultimi tempi: stanno investendo molto, hanno una volontà seria di crescere e una visione chiara del calcio in generale. Hanno grandi ambizioni per il futuro e stanno costruendo qualcosa che, senza dubbio, avrà un ruolo di enorme importanza".

"Ci sono molti allenatori di grande livello: i nomi presenti qui non sono meno importanti di quelli dei giocatori. Abbiamo tanti buoni giocatori, molti calciatori esperti affiancati da giovani talenti, insieme ad allenatori europei che arrivano e si impegnano al massimo per dare il meglio di sé, qualunque cosa questo significhi. Questa eredità richiederà tempo: il progetto è iniziato alcuni anni fa, ma il Regno dell’Arabia Saudita ha già raggiunto risultati significativi e sicuramente, tra qualche anno, questo progetto diventerà di grande rilevanza".

