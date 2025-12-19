FC Inter 1908
Mkhitaryan: “Inzaghi? Scelta sua lasciare l’Inter, si rispetta e si va avanti. Per lui spero…”

Mkhitaryan: “Inzaghi? Scelta sua lasciare l’Inter, si rispetta e si va avanti. Per lui spero…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di SBA Sport, il centrocampista armeno è tornato sulla scelta di Simone Inzaghi di lasciare l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di SBA Sport.

La prima domanda per l'armeno è sulla crescita del calcio saudita. "Non è la prima volta che giochiamo qui la Supercoppa Italiana: questa è la quarta edizione. È sicuramente bello giocare qui, soprattutto in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana. Speriamo di dare il massimo per arrivare fino in fondo e poi vincerla".

"Inzaghi? Ho trascorso con lui tre anni e abbiamo ricordi meravigliosi insieme: abbiamo vinto il campionato, due Supercoppe e una coppa, e naturalmente ci siamo anche divertiti molto. La decisione di lasciare l’Inter e venire in Arabia Saudita è stata una sua scelta: gli auguro il meglio in questa nuova fase. Ognuno prende le proprie decisioni, bisogna accettarle e andare avanti".

"Gli auguro davvero ogni successo e, magari, se il tempo lo permetterà, potremo incontrarci qui in hotel: lo spero, perché è un ottimo allenatore. Sa quello che fa e sa cosa deve fare. Poi, naturalmente, il resto dipenderà da lui e dalla sua squadra: da come giocheranno e da che tipo di calcio proporranno".

"È stata una sua decisione lasciare l’Inter e venire in Arabia Saudita. Spero che trovi la felicità in questa nuova fase del suo percorso. Ognuno prende le proprie decisioni. Dobbiamo accettarla e rispettarla. Spero che sia felice e, magari, se il tempo ce lo permetterà, potremo incontrarci qui, in hotel. Sarebbe bello, lo spero, perché è un allenatore eccellente. Sa quello che fa e sa quello che deve fare. E naturalmente il resto della squadra dipende da lui e dal suo staff: da come giocheranno e da che tipo di gioco proporranno".

(SBA Sport)

