Intervenuto ai microfoni di SBA Sport, il centrocampista armeno è tornato sulla scelta di Simone Inzaghi di lasciare l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 10:26)

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di SBA Sport.

La prima domanda per l'armeno è sulla crescita del calcio saudita. "Non è la prima volta che giochiamo qui la Supercoppa Italiana: questa è la quarta edizione. È sicuramente bello giocare qui, soprattutto in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana. Speriamo di dare il massimo per arrivare fino in fondo e poi vincerla".

"Inzaghi? Ho trascorso con lui tre anni e abbiamo ricordi meravigliosi insieme: abbiamo vinto il campionato, due Supercoppe e una coppa, e naturalmente ci siamo anche divertiti molto. La decisione di lasciare l’Inter e venire in Arabia Saudita è stata una sua scelta: gli auguro il meglio in questa nuova fase. Ognuno prende le proprie decisioni, bisogna accettarle e andare avanti".

"Gli auguro davvero ogni successo e, magari, se il tempo lo permetterà, potremo incontrarci qui in hotel: lo spero, perché è un ottimo allenatore. Sa quello che fa e sa cosa deve fare. Poi, naturalmente, il resto dipenderà da lui e dalla sua squadra: da come giocheranno e da che tipo di calcio proporranno".

