"Siamo rimasti un po' sorpresi dalla loro intensità, dalla loro aggressività. Siamo stati un po' troppo morbidi nei duelli e abbiamo fatto le cose un po' troppo facilmente. Dopo quei 15 minuti, abbiamo iniziato a costruire il nostro piano di gioco e la nostra fiducia. Non è stato facile perché il pericolo era sempre dietro l'angolo, quindi dovevamo essere pronti a tutto. Abbiamo segnato, poi abbiamo segnato il secondo gol, e tutto è diventato più facile".