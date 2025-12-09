Chivu: “Ottavi? Non bastano 12 punti, oggi grande chance. Tutti e 22 sono importanti qui”

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della gara contro il Liverpool di questa sera: "Sono gare dove si deve sbagliare meno e quando si sbaglia bisogna fare di tutto per coprire l'errore, tutta la squadra. L'intensità è importante contro una squadra come il Liverpool che la ha come mantra: dobbiamo pareggiarla, essere bravi a capire i momenti e a sfruttarli. Per andare agli ottavi sappiamo che 12 punti non bastano, dobbiamo farne di più: abbiamo uan possibilità e poi altre due. Oggi possiamo guadagnare punti, faremo di tutto per fare una grande gara che ci permetterebbe di acchiappare punti. Calhanoglu? Ha tirato fuori la leadership e il suo valore, quello che tutti si aspettavano e che fa da anni: e come lui Barella, Lautaro, Thuram, nominerei tutti e 22 perché sono tutti importanti a prescindere se partono dall'inizio o subentrano. Sono importanti dal lunedì a fino alle gare".