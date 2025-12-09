Marotta: “Modello Oaktree ci convince. Salah? Situazione strana. Vorremmo…”

Le dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Liverpool, sesta giornata di Champions

Matteo Pifferi Redattore 9 dicembre - 20:26

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Liverpool, Beppe Marotta ha parlato così del match di San Siro:

"I calcoli non li abbiamo fatti su quanti punti serviranno, vorremmo ripetere la prestazione con il Como anche se è molto difficile. Il Liverpool è in crisi ma ha investito mezzo miliardo sul mercato, ha grandi campioni ed è sempre una squadra difficile da affrontare"

Oggi una sfida quasi alla pari

"Abbiamo acquisito tanta esperienza ed è un valore importante in Champions. In questi tre anni anche i giocatori hanno acquisito esperienza e mentalità vincente, capiscono la differenza tra un match di campionato e uno in Champions, sanno come affrontarlo nonostante il match di crisi. Al di là della squadra che scende in campo, c'è una squadra di collaboratori, ci sono Ausilio e Baccin. Ci deve essere una società forte, è una delle regole di una società di calcio. Noi li possiamo mettere in pratica perché la società ci ha delegato, i risultati possono arrivare o no, però questo è un modello che ci convince molto"

Quello che ha detto Salah carica il Liverpool?

"Non entro nel merito, è una situazione strana, bisogna capire cosa c'è dietro. Il fatto che il Liverpool rinunci ad un giocatore così importante è tanta roba, non so se l'assenza li caricherà, ha giocatori importanti che si caricano da soli. Ha vinto tante competizioni, ha una storia vincente alle spalle e hanno fortissime motivazioni"