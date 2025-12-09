Ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto

Ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto:

"Corsa a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine".