Ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca 

Ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto:

"Corsa a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine".

"Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano".

(Fonte: TMW Radio)

