Le dichiarazioni prima del fischio d'inizio della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A

Alessandro De Felice Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 20:47)

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A e in programma alle 20:45 al Tardini.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ritorno a Parma? Tre mesi belli e intensi con raggiungimento dell'obiettivo perché credo per la bellezza di questa società, di questa città. Rimanere in Serie A e fare la massima categoria, se lo meritavano tutti".

Sulle rotazioni?

"È una scelta dove tutti devono essere coinvolti, dove tutti fanno vedere che la loro qualità, l'apporto a questa squadra in questa stagione. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto solo due giorni di preparazione a queste gare domenica sera. Un po' quando giochi a 72 ore sei condizionato qualche volta a fare dei cambi, ma non per questo, ma perché tutti i nostri calciatori se lo meritano, meritano di partire dall'inizio".

Che partita sarà?

"Intensa, anche perché noi non cambiamo più di tanto la nostra mentalità la nostra voglia di andare a fare i duelli, di andare a prenderli alti ci sarà sempre. Quindi sarà una partita fatta di duelli, di letture fatte bene perché loro hanno 5 giocatori in mezzo al campo, hanno due trequartisti due mezzali e un play e bisogna essere bravi, andare con convinzione anche con coraggio a fare quei dueli di cui parlavo prima".

Non c'è il rischio di pensare alla partita di domenica stasera anche forse inconsapevolmente?

"Ma no, giochiamo tra poco, dobbiamo pensare per forza a questa partita anche perché il calcio è questo, quando inizi a fare le pianificazioni quando inizi a fare altre cose, spesso la prendi dove non vuoi prenderla".