Cuesta: “Inter molto forte, domina: dobbiamo fare una gara di questo tipo”

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato così prima della sfida contro l'Inter
Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato così prima della sfida contro l'Inter: “Noi dobbiamo concentrarci su cosa possiamo controllare, saper gestire con e senza palla, essere collettivi, essere squadra e sapere gestire i momenti con maturità e lucidità.

Ci siamo sempre adattati alle caratteristiche dei giocatori noi, se basterà o no non lo so ma proveremo a fare il massimo ed essere nella loro metà campo, creare occasioni e sapere comunque che l’Inter è molto forte, domina le gare. Dovremo avere tanta organizzazione e sapere gestire i momenti con la palla e senza.

Coraggio nei big match? Dovremo avere coraggio per fare la partita che vogliamo, pensiamo che più avremo la palla davanti e più sarà facile far gol. Pressano molto, hanno tanto la palla, non sarà semplice, ma quando lo facciamo dobbiamo essere concreti e lucidi.

Sorensen? Giocatore con tanta capacità di inserimento, crea volume, quantità e gli aggiunge qualità, ha grande capacità di arrivare. Così sfrutta al massimo le sue qualità, è uno di squadra, fa tanto per i compagni e aiuta, dà una grande mano”.

