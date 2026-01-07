Cuesta: “Così possiamo fermare l’Inter. Dovremo essere squadra e…”

L'allenatore del Parma ha parlato ai microfoni di Skysport prima della partita contro la formazione di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 20:24)

Cuesta, allenatore del Parma, prima della partita contro l'Inter di Chivuha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del giovane tecnico: «Come si ferma l'Inter? Giocando molto bene, quando riusciamo ad andare in attacco, dovremo costruire e creare spazi, quando saremo nella metà campo avversaria dovremo essere organizzati strutturati e non prendere ripartenze, dovremo difendere con il collettivo, essere squadra ed essere molto solidi e portare la partita, il massimo possibile dove vogliamo noi».

-Importante insistere su quei due riferimenti alle spalle di Pellegrino?

Cerco di dare continuità alla nostra linea per far crescere la squadra e per fare la partita vicino il più possibile a quella che vogliamo fare. Affrontarla con umiltà e sapere che dovremo gestire momenti che non sono per noi e quando sarà il nostro turno, sfruttare le nostre chance.

-Che partita si aspetta da Pellegrino?

Mi aspetto una partita in cui lavori per il collettivo, quando dobbiamo difendere anche, quando siamo lontani dalla zona delle palle, che faccia sponda, riceva e metta altri a disposizione di andare e che faccia male davanti alla porta che è la sua caratteristica più importante.

(Fonte: SS24)