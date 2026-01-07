Bonny a InterTV: “Peccato per il gol ma contano i 3 punti. Contro il Napoli…”

Sarà un mese, quello di gennaio, senza tregua per la squadra di Chivu che dopo aver superato il Bologna questa volta espugna anche il Tardini di Parma da sempre avaro di soddisfazioni. La squadra di Chivu trascinata dalle reti di Dimarco e Thuram blinda il primo posto in classifica. Queste le parole nel post partita rilasciate da ai microfono di InterTV: "non era una partita facile vincere qui non è semplice ma l'abbiamo fatto e abbiamo fatto bene, tre punti importatissimi . Peccato per il gol ma oggi contano solamente i 3 punti. Il mio rapporto con il Parma? Per me Parma è un posto speciale mi sono innamorato quando sono venuto qui, mi hanno accolto bene posso solo ringriare questa città e volevo tornarci mi ha fatto piacere. Contro il Napoli sarà una gara importantissima come contro tutte le big, ci vediamo domenica, siamo carichi".