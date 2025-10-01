FC Inter 1908
Chivu: “Squadra di uomini veri. Ci metto passione, ma mi fanno vivere in modo sereno”

Il tecnico dell'Inter ha parlato, ai microfoni Sport.tv, del suo rapporto con la squadra e dell'impegno offerto da tutta la squadra
Com'è lavorare con questo gruppo?

"Io ci metto passione, riesco a vivere sereno e tranquillo per merito loro, perché lavorano bene, hanno determinazione attenzione. Squadra di uomini veri, ogni giorno mette il meglio in campo e quando si fa questo un allenatore può solo essere contento

 

 

