Tomas Vlcek, difensore dello Slavia Praga, ha parlato in zona mista al termine della sfida contro l’Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0.
Slavia, Vlcek: “Inter incredibile, quasi impossibile reagire. K.O. a testa alta”
“L’Inter continuava ad attaccare, un’azione dopo l’altra. Il risultato brucia, ma dobbiamo pensare al derby contro lo Sparta Praga”.
Il difensore aggiunge:
“È stata una partita estremamente difficile. L’Inter aveva una velocità incredibile, per noi era quasi impossibile reagire. Poi hanno inserito altri calciatori con la stessa qualità dei titolari. Abbiamo messo tutto e sono l’orgoglioso, usciamo a testa alta”.
Vlcek ha parlato dell’Inter:
“I centrali dell’Inter hanno reso la vita difficile ai nostri attaccanti. Non riuscivamo a mantenere il possesso, ci pressavano costantemente”.
Sul secondo gol dell’Inter:
“Thuram ha fatto tutto benissimo, a una velocità pazzesca. Ho provato a contrastarlo in scivolata per spingerlo verso l’esterno. Lui ha crossato e Dumfries ha dovuto spingere la palla in porta”.
