Slavia, Vlcek: “Inter incredibile, quasi impossibile reagire. K.O. a testa alta”

Le parole del difensore ceco dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro l'Inter di Chivu in Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Tomas Vlcek, difensore dello Slavia Praga, ha parlato in zona mista al termine della sfida contro l’Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0.

“L’Inter continuava ad attaccare, un’azione dopo l’altra. Il risultato brucia, ma dobbiamo pensare al derby contro lo Sparta Praga”.

Il difensore aggiunge:

“È stata una partita estremamente difficile. L’Inter aveva una velocità incredibile, per noi era quasi impossibile reagire. Poi hanno inserito altri calciatori con la stessa qualità dei titolari. Abbiamo messo tutto e sono l’orgoglioso, usciamo a testa alta”.

Vlcek ha parlato dell’Inter:

“I centrali dell’Inter hanno reso la vita difficile ai nostri attaccanti. Non riuscivamo a mantenere il possesso, ci pressavano costantemente”.

Sul secondo gol dell’Inter:

“Thuram ha fatto tutto benissimo, a una velocità pazzesca. Ho provato a contrastarlo in scivolata per spingerlo verso l’esterno. Lui ha crossato e Dumfries ha dovuto spingere la palla in porta”.

