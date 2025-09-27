Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni: "Bisogna capire quello che l'avversario concede, ci hanno sorpreso col cambio modulo: ma i principi sono rimasti quelli. L'abbiamo sbloccata subito ma non siamo riusciti a chiuderla: poi un po' di sofferenza c'è, hanno preso entusiasmo mettendo attaccanti. Poi l'abbiamo chiusa, siamo contenti per la vittoria.

Pio Esposito? Andiamo piano, è un 2005: ha tutto il futuro davanti, deve continuare come sta facendo. Tutti riconoscono le sue qualità, ma ha margini e serve che rimanga coi piedi per terra. Io ho parlato di lui tre mesi fa: mi sta sorprendendo, sta facendo veramente bene. Ma andiamo piano, non rischiamo di pretendere troppo perché gioca per la squadra, sa fare certe cose, non ha paura di niente. Ha qualità, ha sangue freddo in area: sono contento si sia sbloccato, magari è più sereno.

Sofferto i piazzati? Abbiamo preso due pali anche noi, parlerei più volentieri di quelli. Il Cagliari è la squadra più alta d'Europa, sapevamo cosa mettono sui piazzati: abbiamo aggiunto qualche centimetro, poi abbiamo abbassato un po' la struttura coi cambi. Poi c'è un grande battitore e giocatori che hanno i tempi: ma non abbiamo subito gol ed era importante.

I tre centrocampisti titolari? Sappiamo tutti quello che sono per qualità, esperienza e per tutto quello che possono dare. Hanno fatto tante giocate di prima e occupato bene lo spazio, con lavoro in fase difensiva anche: hanno qualità, sono bravi come lo sono anche Zielinski, Diouf, Frattesi e Sucic. Ho mille scelte da fare in base alle partite, all'avversario e alla meritocrazia: mi mettono in difficoltà. La frase ai tifosi ad Appiano? Niente da aggiungere (ride, ndr)".