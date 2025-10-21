FC Inter 1908
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Union Saint-Gilloise
Marco Astori
Marco Astori 

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Union Saint-Gilloise: "La scelta di Pio? Un po' tutto, si gioca dopo 72 ore e Pio ha dimostrato di saper fare e di poter dare un contributo alla squadra.

COMO, ITALY - OCTOBER 20: Ange-Yoan Bonny of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on October 20, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Meritano tutti di giocare, le scelte davanti sono difficili perché su 4 posso sceglierne 2. Ma sono molto contento di come stanno rispondendo e di come mettono tutto quello che hanno a disposizione della squadra".

