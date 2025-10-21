Cristian Chivu , tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Union Saint-Gilloise: "La scelta di Pio? Un po' tutto, si gioca dopo 72 ore e Pio ha dimostrato di saper fare e di poter dare un contributo alla squadra.

Meritano tutti di giocare, le scelte davanti sono difficili perché su 4 posso sceglierne 2. Ma sono molto contento di come stanno rispondendo e di come mettono tutto quello che hanno a disposizione della squadra".