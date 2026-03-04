Soddisfatto e carico, Cristian Chivu ai microfoni di Radio TV Serie A ha commentato il pareggio contro il Como in Coppa Italia

Marco Macca Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 20:16)

Soddisfatto e carico, Cristian Chivu ai microfoni di Radio TV Serie A ha commentato il pareggio contro il Como in Coppa Italia e si è proiettato al derby di domenica contro il Milan:

"Abbiamo fatto di necessità virtù, avevamo l'esigenza di cambiare alcuni uomini, abbiamo cambiato anche sistema di gioco, giocando per la prima volta con una punta sola e con due giocatori dietro la punta. Non era semplice, perché non abbiamo avuto molto tempo per prepararla. Anche loro hanno giocato senza una punta vera. E' stata una partita cauta e, quando non si poteva vincere, entrambe non hanno voluto perderla".

"Il derby? Sappiamo dell'importanza di questa partita in questo momento della stagione. Anche il Milan sta facendo un grande campionato, è una squadra che ha perso solo due volte: hanno ambizione, qualità, e un allenatore che prepara bene le partite. Dovremo essere all'altezza e sono sicuro che lo saremo. Risultati Inter dati per scontati? Non mi va di parlare di queste cose, ho già parlato troppo. Il calcio tira fuori il mio lato negativo, preferisco non parlare, lascio le analisi agli esperti. Ma quello che devo dire è che questa squadra merita di essere elogiata per quello che ha fatto negli ultimi anni. Lo fa per passione, perché rappresenta una grande società, per i tifosi e per le nostre ambizioni".

(Fonte: Radio TV Serie A)