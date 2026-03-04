FC Inter 1908
Maran: “L’Inter ha valori superiori alle altre e lo sta dimostrando sul campo”

Inter
Le dichiarazioni del tecnico sui nerazzurri e sulle squadre al vertice della classifica del campionato di Serie A
Alessandro De Felice
Rolando Maran, tecnico attualmente svincolato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW. Di seguito le sue dichiarazioni:

Serie A: l’Inter viaggia spedita. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

“L’Inter ha valori superiori alle altre e lo sta dimostrando sul campo. Vincere - mi riferisco al Napoli - dopo aver vinto non è mai facile. Il Milan ha bisogno di tempo, anche se quando ti chiami Milan devi vincere”.

