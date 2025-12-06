Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Como

Gianni Pampinella Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 20:43)

Per una notte l'Inter si gode la testa della classifica. Una grande prestazione ha permesso ai nerazzurri di battere 4-0 il Como. Al termine di Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Si poteva fare molto meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto un po' di fretta. Per come abbiamo speso energie per prenderli alti ci sta. Abbiamo fatto una partita di qualità e ci prendiamo i tre punti che erano importanti. Extra motivazione perché contro c'era Fabregas? Quelli sono i titoli per i giornali, non mi interessa. A me interessa la squadra, la prestazione, quello che loro mettono in campo, il lavoro quotidiano, quello che dobbiamo migliorare, il resto sono titoli dei giornali che fanno comodo a chi parla di calcio e va bene così perché capisco tutto".

"Luis Henrique e Diouf? C'è bisogno di tutti, così si costruiscono le cose e ci prepariamo alle difficoltà di una stagione. C'è bisogno di pazienza, l'impatto è grande, alto, bisogna che sappiano adattarsi. I miei lo fanno nel migliore dei modi e lo fanno grazie ai loro compagni che sono qua da un bel po' e capiscono cosa significa giocare nell'Inter. Li trattano e li coccolano come meglio possono. Giocare con questa velocità? Dipende dall'avversario. Io avrei voluto palleggiare un po' di più, abbiamo avuto sempre fretta quando dovevamo verticalizzare".

"Loro se ti prendono a uomo devi essere veloce, ci voleva un po' di serenità per trovare le giocate giuste, cosa che poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare. Nel primo tempo abbiamo speso un sacco, i primi 20 minuti a livello di corsa sono stati importanti. Poi ci siamo abbassati e potevamo gestirla meglio come abbiamo fatto nel secondo tempo. L'esultanza alla Chivu? Io sono felice per i miei ragazzi e per quello che fanno tutti i giorni. Ecco sono il solito cretino (ride, ndr). Mi godo un gruppo fantastico, quello che è questa squadra e questa società, sono molti anni che faccio parte di questa squadra. Cerco di dare del mio meglio con passione ed entusiasmo e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi che sanno molto bene cosa vuol dire fare parte di una società come questa".

(Dazn)