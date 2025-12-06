Una grande Inter ha battuto il Como con un poker firmato da Lautaro , Thuram , Calhanoglu e Carlos Augusto . Al termine della gara il capitano nerazzurro, autore del gol che ha aperto le marcature, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori giovani e con qualità, hanno un allenatore che propone un bel gioco. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti, per noi questa è una vittoria importantissima".

"164 gol con la maglia dell'Inter? Neanche io mi rendo conto di quello che di quello che mi sono guadagnato col lavoro e col sacrificio. Da bambino ho vissuto cose non belle, ma oggi sono grato alla mia famiglia, non sarei arrivato qui senza di loro. Ringrazio mia moglie, i miei figli e questa gente che dal primo giorno che sono arrivato mi hanno supportato e il loro amore, sono grato e cerco di dimostrarlo in campo lasciando tutto. Critiche? Ho imparato a gestire questo, ho parlato con lo psicologo queste cose vanno avanti, sono contento per quello che do al gruppo che è la cosa principale ".