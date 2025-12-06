L'Inter vince 4-0 contro il Como al termine di un match dominato dall'inizio alla fine: le parole di Fabregas a Dazn

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre - 20:26

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Como 4-0, Cesc Fabregas ha parlato così:

"La cosa più difficile è fare un'analisi dopo un 4-0, è un risultato molto pesante. Faccio fatica a parlare, quando dico quello che penso, a volte alla gente non piace. Non ho visto una grandissima differenza tra le due squadre, ho visto due attaccanti dell'Inter di livello mondiale.

Ho pensato anche di cambiare modo di giocare ma non l'ho fatto, non sono stupido, sono un perdente e il risultato conta ma dopo una sconfitta pesante si può crescere. Nelle ultime 38 partite abbiamo fatto più di 60 punti, oggi abbiamo perso contro un'Inter fortissima, possiamo fare il 6-3-1 e complimenti a loro, dobbiamo continuare a lavorare. Nel nostro miglior momento, il 2-0 è imbarazzante per noi, dopo il terzo gol abbiamo mollato, con tanti giovani è anche normale a volte"

"Dove migliorare? Tante cose. Abbiamo concesso tante azioni, è facile analizzare da fuori ma abbiamo recuperato tante palle, abbiamo avuto personalità di giocare. Prova a fare il pressing contro il Barcellona di Xavi, Iniesta e Messi. Ieri ho detto che bisogna gestire la frustrazione, loro sono bravi e trovano sempre la soluzione, Bastoni e Dimarco giocano a memoria. A me loro fanno imparare tantissimo, faccio analisi diverse. Abbiamo perso meritatamente, sconfitta pesantissima, sicuramente verrò a vedere Inter-Liverpool per continuare ad imparare ma sempre a testa alta"