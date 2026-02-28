"Era importante reagire. Sapevamo dell'importanza di questa partita. Mi prendo questi tre punti, non era semplice, perché abbiamo affrontato una squadra in salute, che sa fare e sa mettere in difficoltà. Era importante dare continuità a quello che stiamo facendo. Bonny? Non so come sta. Dimarco? Sta facendo del suo meglio, è importante per continuare sulle nostre ambizioni, così come il resto del gruppo. Vinciamo sempre contro le piccole? Facciamo sempre del nostro meglio, abbiamo un approccio mentale e fisico trattando gli avversari sempre alla stessa maniera".