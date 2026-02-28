FC Inter 1908
Chivu: “Era importante reagire, stiamo bene. Lo scudetto non è ancora vinto. Dimarco…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Genoa, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Genoa, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Era importante reagire. Sapevamo dell'importanza di questa partita. Mi prendo questi tre punti, non era semplice, perché abbiamo affrontato una squadra in salute, che sa fare e sa mettere in difficoltà. Era importante dare continuità a quello che stiamo facendo. Bonny? Non so come sta. Dimarco? Sta facendo del suo meglio, è importante per continuare sulle nostre ambizioni, così come il resto del gruppo. Vinciamo sempre contro le piccole? Facciamo sempre del nostro meglio, abbiamo un approccio mentale e fisico trattando gli avversari sempre alla stessa maniera".

"Siamo consapevoli che le partite si possono vincere o perdere, ma l'importante è dare il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto, mancano ancora 11 partite e c'è ancora da fare. Dobbiamo continuare a marciare e dare continuità. Stiamo tutti bene, tutti si mettono in mostra e si allenano bene, non hanno mai il muso lungo e accettano la realtà dei fatti. Si va avanti con questa squadra, abbiamo l'ambizione e la voglia di essere competitivi. Thuram sta bene, hanno tutti dei numeri importanti i miei attaccanti".

(Fonte: Sky Sport)

