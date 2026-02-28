Sommer a InterTV: “Abbiamo una difesa che gioca bene, vogliamo andare a Roma”

Arriva il quindicesimo risultato utile consecutivo per i nerazzurri che dall'ultima sconfitta hanno messo insieme 14 vittorie e 1 pareggio. Contro il Genoa la squadra di Chivu passa con un gol per tempo, apre Dimarco con un capolavoro e chiude Calhanoglu su calcio di rigore. Questo il commento di Sommer rilasciato ai microfoni di InterTv nel post partita: "Abbiamo fatto bene dopo la sconfitta contro il Bodo e fatto una buona performace e questo è importante. Abbiamo difeso bene contro una squadra forte abbiamo avuto sempre il controllo della gara, bene cosi. Leader difensivo? Abbiamo una difesa che gioca bene, parliamo tanto ed è difficile per gli avversari affrontarci, con la palla vogliamo sempre avere il controllo essere pericolosi, abbiamo fatto bene, Coppa Italia? Chiaro, è una coppa alla fine è un titolo e vogliamo fare di tutto per andare a Roma, una gara interssante contro il Como, una squadra forte a cui piace giocare"