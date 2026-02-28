Così Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN commenta il ko del suo Genoa contro l'Inter nel match di San Siro

Alessandro Cosattini Redattore 28 febbraio - 23:20

Così Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN commenta il ko del suo Genoa contro l'Inter nel match di San Siro: “Soddisfatti è difficile esserlo quando hai perso e meritato di perdere. Siamo rimasti in partita comunque contro una squadra molto forte. Quel rigore l’abbiamo preso quando stavamo tirando fuori la testa, tenevamo più palla. Per fare punti qui devi essere perfetto e sfruttare gli episodi, devi essere letale e non concedere nulla. Se vincono 14 partite su 15 un motivo ci sarà, erano feriti nell’orgoglio oggi, hanno fatto una partita superiore alle ultime loro.

Abbiamo un parco attaccanti di altre altezze di classifica, anche con atteggiamento positivo, non si danno mai per vinti, lottano e aiutano. Forse non è sufficiente oggi, anche i loro sono molto forti, ma alla lunga questo farà la differenza nella nostra lotta salvezza.

Chivu da avversario? Me lo aspettavo, affrontare l’Inter è sempre dura, lo era anche con Inzaghi. Cristian sta facendo un lavoro incredibile, ho provato a rovinargli la festa ma son felice per lui, se lo merita. La squadra è molto forte, l’ha ereditata, giocano molto bene, li sta conducendo a un titolo meritato. Quanto a me, non me lo aspettavo, io facevo il collaboratore in Nazionale. Sono contento per lui e sono contento di essere io dove sono.

Gol di Dimarco alla Totti con la Samp? Grandissimo gol di Dimarco, quello di Totti lo lascerei nell’olimpo dei gol più belli della Serie A. Dimarco un giocatore pazzesco, sta facendo una stagione incredibile. Quello di Totti esce solo dalla testa dei geni un po’ folli”.