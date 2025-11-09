Altra prestazione autorevole dell'Inter, che batte la Lazio e vola in testa alla classifica in compagnia della Roma di Gasperini. Ecco le dichiarazioni di Cristian Chivu a DAZN dopo il match di San Siro:
Chivu: “Lautaro trascinatore, un piacere allenarlo. Mi è piaciuto l’approccio. Il derby…”
"Lautaro? E' una conseguenza del duro lavoro che fa per la squadra. Se sei un leader e un trascinatore i gol prima o poi arrivano. Deve essere consapevole del lavoro e del cuore che mette a disposizione della squadra. Trascina il gruppo con l'esempio, mi fa piacere allenarlo. Stasera mi è piaciuto l'approccio, consapevoli del fatto che affrontavamo una squadra allenata bene, che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Abbiamo fatto una buona partita. Tengo molto al gruppo, sono tutti ragazzi che lavorano sodo per migliorare. Non è mai semplice, perché a volte con i cambiamenti puoi perdere equilibri, ma sono soddisfatto di quello che stanno facendo: si sono calati subito nella realtà, stanno facendo bene consapevoli che hanno margini di miglioramento, tutti".
"Non è semplice mantenere questo atteggiamento quando giochi ogni tre giorni, il merito è di chi mostra sempre qualcosa nelle rotazioni, permettendo anche ad altri di guadagnare qualche giorno di riposo in più. Oggi era la 7a partita in 18-19 giorni, non era facile, ma ho a che fare con dei campioni che, nonostante la fatica, fanno sempre di tutto per accontentare le richieste dell'allenatore. Il derby? Stasera mi godo la famiglia, mi vedo le partite di NFL, poi riposo e poi allenerò coloro che resteranno ad Appiano. Coloro che andranno in Nazionale torneranno all'ultimo e avremo due giorni per prepararlo".
