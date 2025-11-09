"Lautaro? E' una conseguenza del duro lavoro che fa per la squadra. Se sei un leader e un trascinatore i gol prima o poi arrivano. Deve essere consapevole del lavoro e del cuore che mette a disposizione della squadra. Trascina il gruppo con l'esempio, mi fa piacere allenarlo. Stasera mi è piaciuto l'approccio, consapevoli del fatto che affrontavamo una squadra allenata bene, che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Abbiamo fatto una buona partita. Tengo molto al gruppo, sono tutti ragazzi che lavorano sodo per migliorare. Non è mai semplice, perché a volte con i cambiamenti puoi perdere equilibri, ma sono soddisfatto di quello che stanno facendo: si sono calati subito nella realtà, stanno facendo bene consapevoli che hanno margini di miglioramento, tutti".