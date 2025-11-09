Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta rimediata contro l'Inter : "Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura. L'Inter è più forte di noi, abbiamo traballato ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Sicuramente non è stata una partita disastrosa da parte nostra. Dispiace che i due gol siano arrivati su palle perse in maniera banale, questo ci dispiace. Abbiamo fatto una discreta prestazione contro una squadra più forte di noi".

"Attaccanti? A parte Castellanos, gli altri sono giocatori che interpretano il ruolo in maniera diversa. Qualcosa in area paghiamo, ma 2-3 palle gol contro l'Inter le abbiamo avute e non è facile. Ripartiamo da questo, la mentalità sta crescendo: potevamo uscire dal campo mentalmente dopo aver preso gol dopo due minuti. Aspetti positivi ci sono sicuramente. Recuperare calciatori? Quando ti trovi in una serie di difficoltà che si moltiplicano alla fine o vai a fondo o reagisci, non ci sono altre possibilità. I ragazzi sono stati bravi a reagire, io non mi sono dato date per i recuperi, non ho certezze. La speranza c'è, vediamo. Attaccante? A me non hanno detto neanche se il mercato è aperto o no... Aspetto l'ufficialità, poi parleremo".